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Жизнь

Веселый автопробег с флагами Азербайджана закончился внезапным появлением недобрых силовиков

В центре Томска несколько десятков человек устроили автопробег с флагами Азербайджана, который остановили силовики, подъехавшие в микроавтобусах, сообщает «Сибирь.Реалии».

Силовики, ОМОН.
Силовики, ОМОН.
22.rosgvard.ru

Акцию томские азербайджанцы приурочили к соглашению между Ереваном, Баку и Москвой о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Организаторы собрали колонну машин с флагами. Однако «праздник» на главном проспекте Томска перехватили сотрудники полиции и ФСБ — несколько фургонов заблокировали движение веселых людей и потребовали выйти из автомобилей.

Как рассказали очевидцы, участники пробега сигналили и громко включали национальную музыку, а также выкрикивали лозунги и размахивали флагами.

«Все было похоже на спецоперацию. Колонну обогнали резко и всех остановили. Многие скромно убрали все флаги», — рассказал местный житель, стоявший на остановке неподалеку.

В итоге, как отмечает издание, несколько человек задержали. Томские управления МВД и ФСБ пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее сообщали, что красноярскому СМИ угрожала местная азербайджанская диаспора из-за фильма о Нагорном Карабахе.

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