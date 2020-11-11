Веселый автопробег с флагами Азербайджана закончился внезапным появлением недобрых силовиков

Акцию томские азербайджанцы приурочили к соглашению между Ереваном, Баку и Москвой о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Организаторы собрали колонну машин с флагами. Однако «праздник» на главном проспекте Томска перехватили сотрудники полиции и ФСБ — несколько фургонов заблокировали движение веселых людей и потребовали выйти из автомобилей.
Как рассказали очевидцы, участники пробега сигналили и громко включали национальную музыку, а также выкрикивали лозунги и размахивали флагами.
«Все было похоже на спецоперацию. Колонну обогнали резко и всех остановили. Многие скромно убрали все флаги», — рассказал местный житель, стоявший на остановке неподалеку.
В итоге, как отмечает издание, несколько человек задержали. Томские управления МВД и ФСБ пока не прокомментировали произошедшее.
Ранее сообщали, что красноярскому СМИ угрожала местная азербайджанская диаспора из-за фильма о Нагорном Карабахе.