«Веселый молочник» мечтает о LADA Largus для доставки продуктов жителям Алтайского края

Американец Джастас Уолкер, известный как «весёлый молочник», пытается накопить на LADA Largus. Автомобиль ему нужен, чтобы доставлять продукты собственного производства по Алтайскому краю. Об этом рассказали в пресс-службе краудфандинговой площадки Planeta.ru, где фермер запустил проект .

Уолкер объяснил, что мечтает, что его «хороший и вкусный» сыр из козьего молока ели все жители Алтайского края.

«У нас для этого многое есть: оборудование, сплочённая команда работников, конечный потребитель. Всё, чего нам не хватает для запуска производства — это экономичный автомобиль. Мы верим в систему прямых поставок, когда есть отношения между фермером и его клиентом, без всяких посредников, — пояснил он.

Уолкер хочет развозить в Бийск и Барнаул не только свои продукты, но и товары фермеров по-соседству. Например, его коллеги из Солоновки производят более 20 сортов различных сыров.

Цель краудфандингового проекта — 500 тысяч рублей. За поддержку кампании можно получить сыры, иван-чай и мёд с «Фермы мечты», а также видеоблагодарности от «веселого молочника».

Кампания будет активна на Planeta.ru до 16 сентября. До этого времени необходимо собрать не менее половины от заявленной суммы, в противном случае деньги в полном объеме вернутся спонсорам.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Кто такой Джастас Уолкер?

В 2014 году Джастас Уолкер стал известен на всю страну, когда телеканал «Россия 1» показал сюжет об импортозамещении. В нем Джастас заразительно засмеялся на словах «…не будет этого вашего итальянского сыра!». Ролик стал вирусным, а Джастас — мемом. Его даже прозвали «Веселым молочником».

В 2016 году он переехал в Алтайский край и вот уже три года живет с семьей в юрте, строит ферму в чистом поле и ведет YouTube-канал для 80 тыс. подписчиков — это в 8 раз больше населения Солонешенского района, где он обосновался.

Altapress.ru беседовал с Уолкером о том, как ему живется на Алтае, как устроена ферма и о многом другом.