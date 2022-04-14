«Веселый молочник» просит Путина помочь австралийцам обосноваться на Алтае

Прошел уже год с момента крика о помощи австралийской семьи Хэйров — они мечтают заниматься фермерством на Алтае, но имеют проблемы с документами. Тогда иностранцам помогли, но, как оказалось, не все проблемы удалось решить.

На этот раз поддержку семье оказал Джастас Уолкер, известный в интернете как «Веселый молочник». Он опубликовал ролик, в котором побеседовал с австралийцами.

Они рассказали, что все еще ищут законный способ остаться в России. После первого обращения к ним поступило много откликов и удалось получить разрешение на временное проживание. Но семья хочет жить в России постоянно, обзавестись фермой на Алтае и дать будущее своим детям на русской земле.

Теперь уже Уолкер обратился с просьбой к президенту страны Владимиру Путину, чтобы «бога ради» он помог этим людям скорее уладить все проблемы с документами.

В комментариях подписчики восхищаются искренностью иностранцев и желают им поскорее стать с Джастасом соседями.