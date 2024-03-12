12 марта
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Жизнь

Весенняя оттепель ожидается днем на Алтае, хотя зима по ночам морозно "скрипит" от злости

Весна вступила в свои права. Хоть многие начеку и в ожидании морозов, чтобы завершить лыжный сезон.

Свиристели в Барнауле.
Свиристели в Барнауле.
Марина Селезнёва, vk.com/ostanovka_mgnovenia

Но природа берет свое — птички поют, спать не дают.

Так, днем 12 марта в Алтайском крае будет от минус 3 мороза до плюс 7 градусов тепла. А в южных районах ожидается до плюс 7 градусов. Лужи разольются в озера.

Хотя ночная температура в регионе по-зимнему кусается — до минус 7 градусов, а в северных районах — до минус 13 градусов.

В Барнауле дневная температура — от минус 1 градуса мороза до "единицы" с плюсом.

Ожидается небольшой снег.

Но южный ветер уже ласково, даже при порывах, напоминает о том, что весна-красна с каждым днем себя ощущает хозяйкой.

Между тем ожидается переменчивый март, солнечный апрель и май с жаркими днями и последними заморозками. Отличительной особенностью марта будет частое чередование оттепели и заморозков. Из-за этого снежный покров продержится чуть дольше обычного. В марте температура воздуха не будет опускаться ниже минус 10 градусов.

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