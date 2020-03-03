Весенняя волна холода. Стало известно, когда в Алтайский край вернется морозная погода

Существенное похолодание ожидается в Алтайском крае в конце текущей рабочей недели. Согласно предварительному прогнозу, морозная погода придет в регион в пятницу, 6 марта.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 6 и 7 марта районы края окажутся под влиянием антициклона.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

В результате в регионе заметно похолодает. Если в ближайшие дни температуры воздуха будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных, то 6 — 7 марта станет морозно.

Теплое начало марта

Напомним, март в Алтайском крае начался с достижения рекордных температурных значений. Так, новые тепловые рекорды 1 марта были зафиксированы в регионе на восьми метеостанциях.

Наиболее заметное превышение температуры зарегистрировано в Мамонтово, где 1 марта столбики термометров показали +4,8 градуса.

Потепление в Барнауле. Михаил Хаустов

Прежний рекорд здесь был в 1987 году, когда температура 1 марта составила +3,6 градуса.

Когда в Алтайский край придет метеорологическая весна

Наступление календарной зимы еще не означает, что произошла смена сезона.

В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.