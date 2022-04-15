Весна, апрель, Zivert: в Барнауле пройдёт концерт популярной исполнительницы

Этой весной в Барнауле выступит Zivert - одна из самых востребованных артисток российского шоу-бизнеса. Молодая, яркая, смелая Юлия посвятила музыке всю свою жизнь, философия и безумная энергия её песен покорили сердца миллионов. Благодаря ей мы знаем: каждый может выбрать «Life в кайф».

Zivert является обладательницей множества музыкальных наград. В прошлом году она стала одной из самых номинируемых артисток на премии Муз-ТВ. Звезда не останавливается на достигнутом и покоряет новые вершины, путешествуя по стране.

Певица выступит перед барнаульцами 29 апреля — шоу состоится в СК «Темп» в 19:00.

В программе — знаменитые хиты и презентация песен из нового альбома.

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Возрастное ограничение: 12+