15 апреля
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Жизнь

Весна, апрель, Zivert: в Барнауле пройдёт концерт популярной исполнительницы

Этой весной в Барнауле выступит Zivert - одна из самых востребованных артисток российского шоу-бизнеса. Молодая, яркая, смелая Юлия посвятила музыке всю свою жизнь, философия и безумная энергия её песен покорили сердца миллионов. Благодаря ей мы знаем: каждый может выбрать «Life в кайф».

Zivert
Zivert
Иллюстрация предоставлена организатором

Zivert является обладательницей множества музыкальных наград. В прошлом году она стала одной из самых номинируемых артисток на премии Муз-ТВ. Звезда не останавливается на достигнутом и покоряет новые вершины, путешествуя по стране.

Певица выступит перед барнаульцами 29 апреля — шоу состоится в СК «Темп» в 19:00.


В программе — знаменитые хиты и презентация песен из нового альбома.

На покупку билета НА ТАНЦПОЛ действует промокод ZIVERT1700

По промокоду билет можно приобрести со скидкой за 1700 руб.

Билеты на концерт можно приобрести здесь.

Возрастное ограничение: 12+

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