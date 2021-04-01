Весна близко. Долгожданное потепление начинается в Алтайском крае 1 апреля

Долгожданное потепление начинается в Алтайском крае в четверг, 1 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В этот день будет преимущественно без осадков. На дорогах ожидается сильная гололедица.

Дневные температуры составят −3…+2 градуса. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду.

В Барнауле будет также преимущественно без осадков. Температура в краевой столице составит −1…+1 градус.

Отметим, что в последующие дни температура в крае будет постепенно нарастать и к субботе, 3 апреля, местами в регионе будет уже до +12 градусов.

Напомним и то, что в первой декаде апреля синоптики прогнозируют приход на Алтай метеорологической весны.