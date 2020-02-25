Весна идет. Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в марте

Зима заканчивается и уже сейчас можно констатировать, что в Алтайском крае она выдалась весьма теплой и очень снежной. Между тем, старт весны в регионе также ожидается жарким для наших широт.

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный период 2019—2020 годов, который ранее представил Росгидромет, Алтайский край окажется в числе регионов страны, где март выдастся теплее, чем обычно.

По информации синоптиков, мартовская «жара» ожидается в целом на территории Сибири.

«Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке», — такой предварительный прогноз дали специалисты Росгидромета.

Отметим, что для Барнаула мартовской средней месячной температурой является показатель -7,3 градуса.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019/2020. meteorf.ru.

Жара и снег

Напомним, что завершающаяся зима была в Алтайском крае теплее, чем обычно, а также оказалась очень обильна на осадки.

Если декабрь прошел в достаточно привычном для жителей региона режиме, то январь и февраль 2020 года многие запомнят надолго.

Так, в крае так и не дождались крещенских морозов. Вместо них на регион обрушились снежные штормы и непривычное тепло.

И в январе, и в феврале в регионе были обновлены рекорды и по показателям температуры воздуха, и по уровню осадков.