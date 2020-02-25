Весна идет. Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в марте

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный период 2019—2020 годов, который ранее представил Росгидромет, Алтайский край окажется в числе регионов страны, где март выдастся теплее, чем обычно.
По информации синоптиков, мартовская «жара» ожидается в целом на территории Сибири.
«Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке», — такой предварительный прогноз дали специалисты Росгидромета.
Отметим, что для Барнаула мартовской средней месячной температурой является показатель -7,3 градуса.
Жара и снег
Напомним, что завершающаяся зима была в Алтайском крае теплее, чем обычно, а также оказалась очень обильна на осадки.
Если декабрь прошел в достаточно привычном для жителей региона режиме, то январь и февраль 2020 года многие запомнят надолго.
Так, в крае так и не дождались крещенских морозов. Вместо них на регион обрушились снежные штормы и непривычное тепло.
И в январе, и в феврале в регионе были обновлены рекорды и по показателям температуры воздуха, и по уровню осадков.