Весна одержала победу: первые цветы на Алтае появились на две недели раньше

Растение с раскрывающимся бутоном нашли над одним из родников в окрестностях села.

В Алтайском заповеднике начало цветения мать-и-мачехи включили в программу фенологических наблюдений. Уже 37 лет госинспекторы заповедника и научные сотрудники следят за этим растением.

Цветение мать-и-мачехи. Пресс-центр Алтайского биосферного заповедника.

В этом году мать-и-мачеха зацвела на 14 дней раньше средней многолетней даты.

Самое раннее зацветание отмечали в 2012 г. — 11 марта и в 2007 г. — 12 марта. Самая поздняя дата начала цветения — 12 апреля, это случилось в 1979 г.

В последние три года зацветание и вовсе приходилось на начало апреля.

Мать-и-мачеха в принципе начинает расти еще под снегом. В этом году из-за хорошей погоды снег растаял на южных склонах быстрее, что послужило оживлению растительного мира.

Ранее altapress.ru самых красивых, пугающих и необычных объектах Тигирекского заповедника.