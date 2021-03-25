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Жизнь
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Весна возвращается. В Алтайском крае после снежного шторма потеплеет до +10 градусов

Штормовая погода, которая обрушилась на Алтайский край накануне, сменится потеплением, следует из прогноза регионального Гидрометцентра на 25 марта.

Весна.
Весна.
СС0

Дневные температуры в четверг составят 0…+5 градусов, местами столбики термометров покажут +10 градусов.

В отдельных районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле в начале небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. В утренние часы на дорогах сильная гололедица.

Днем 25 марта в краевой столице будет +3…+5 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.

Ранее стало известно, какая погода ожидается в Алтайском крае летом текущего года.

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