Вестники разлуки или пожелание радости? Что на самом деле означают желтые тюльпаны на языке цветов

Язык цветов — очень гибкий и трепетный. И цветочные композиции используются, чтобы без слов выразить свое отношение к человеку.

Наверняка многих интересует, правда ли, что желтые тюльпаны — вестники разлуки. Однако выяснилось, что тюльпаны абсолютно всех цветов — пожелание радости и счастья, пишет aif.ru.

Если дарят белые розы, это означает чистоту и благородство. Все оттенки багрового цвета у роз — любовь и страсть.

Нарциссы — признание неувядающей красоты.

Гербера — свидетельство обычной симпатии. Но уже букет из этих цветов намекает на любовь.

Количество

Многие считают, что необходимо дарить как можно больше цветов, чтобы доказать свою любовь. Отнюдь нет.

Три цветка в букете — приглашение на свидание. Пять — признание в любви. Семь — серьезные намерения и скорая свадьба. А девять — просто предложение дружбы.

Факт

В преддверии 8 марта самые востребованные цветы — тюльпаны, одни из самых весенних цветов.

Ранее сообщалось, как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам. Композиции составляют из тропических цветов, сухоцветов, веток плодовых деревьев и даже полезных трав. Их продают в подарочной бумаге, корзинах или коробках.

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