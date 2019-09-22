Ветреная погода и резкое похолодание ждет Алтайский край

22 и 23 сентября ветра не оставят Алтайский край. Местами порывы будут достигать 23 м/с, следует из прогноза алтайских синоптиков. Температура при этом начнет снижаться и в понедельник, 23 сентября, в течение дня опустится до +11 градусов.

Температура воздуха 22 сентября составит +20… +25 градусов, в южных районах до +30 градусов. Без осадков, ветер юго-восточный, 7−12 м/с, местами порывы до 20−23 м/с.

23 сентября ночью ожидается +13… +18 градусов, в предгорьях +7… +12 градусов. В западных районах небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем будет +19… +24 градусов с похолоданием в течение дня до +11… +16 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с.

В Барнауле 22 сентября будет +23.+25 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

23 сентября в столице края ночью ожидается +13… +15 градусов, без осадков, ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с. Днем +20… +22 градуса, с похолоданием в течение дня до +13… +15 градусов и небольшой дождь, гроза.

Какая будет зима?

Октябрь в Сибири будет холоднее, чем в прошлом году, а в ноябре, декабре и январе ожидается температура выше нормы. Такой прогноз на зиму составили в Гидрометцентре России