15 января
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Жизнь

Ветер и мороз ни по чем. Барнаульский зоопарк рассказал, как чувствуют себя животные в непогоду

В последние Алтайский край испытывают морозы, сильные ветра и метели. Как все это время справлялись с непогодой мохнатые жители барнаульского зоопарка, рассказали в «Лесной сказке».

Животные в зоопарке
Животные в зоопарке
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

По словам работников зоопарка, несмотря на мороз и ветер животные чувствуют себя прекрасно. Озорные пони играли в догонялки в один из морозных дней — 10 января, когда термометры показывали -30 градусов. Ведь так намного теплее и веселее.

В отличие от них верблюд неспеша прогуливается по своим владениям и невозмутимо чешет шею о прутья забора.

Белые и черные песцы с любопытством бегают по своей территории и, кажется, пытаются выпросить что-нибудь вкусненькое у сотрудников зоопарка.

А вот кролики попрятали носы в теплых домиках и отдыхают после тяжелых рабочих будней. 15 января завершилась выставка «Кроличий Рай», которая длилась с 1 января.

Животные в зоопарке
Животные в зоопарке
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Как проводят время другие животные зоопарка, смотрите в нашей фотоподборке:

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