Ветеран из Барнаула, дошедшая до Берлина, в 96 лет осталась без маленькой комнатки в бараке

96-летняя участница Великой Отечественной войны Анна Попова полгода живет у внука в Барнауле, потому что своего небольшого жилья она лишилась, сообщают « Вести-Алтай ».

Женщина живет у своего внука Александра — единственный родственник забрал бабушку к себе из города Камышин после того, как она осталась без жилья.

«Маленькую комнатку в бараке, не приспособленную для проживания инвалида, за бесценок у Анны Степановны выкупили мошенники. Последний год она ютилась в квартире, которую ей предоставили местные власти. Но не бесплатно, а по социальному найму», — рассказали в телесюжете.

Свою единственную комнату в бараке женщина купила в конце 1990-х годов. Стояла в очереди на предоставление жилья как ветеран Великой Отечественной войны.

Женщина служила санинструктором на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Награждена медалью «За отвагу» — вынесла раненого комбата с поля боя. Но улучшения жилищных условий так и не дождалась.

«Я дошла до Берлина, расписалась на Рейхстаге, а вот квартиру ни разу не получала, ни разу», — отметила Анна Степановна.

Внук пытался в Барнауле решить вопрос с жильем, но безрезультатно. Якобы, ветеран имела пару квадратных метров и сама виновата, что их лишилась, а новые, по закону, предоставить не могут в течение пяти лет после сделки.

При этом, удивляются внуки, ни в одном из документов статус «ветеран Великой Отечественной войны» не фигурирует. Внук написал обращение в прокуратуру.