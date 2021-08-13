Губернатор, подаривший ветерану «бетонный пряник», выделил 214 млн на премии чиновникам

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что миллионы рублей на премии эффективным чиновникам возьмут из федерального гранта, сообщает РИА «Новости» .

Моор подписал постановление, согласно которому более 214 млн рублей выделили на премии чиновникам регионального и муниципального уровней.

Накануне журналисты спросили губернатора, действительно ли такие расходы необходимы.

Глава региона пояснил, что деньги на премии возьмут из федерального гранта, полученного за социально-экономические достижения региона.

«Мы получили федеральный грант, в том числе за социально-экономические достижения нашего региона. Именно эти средства мы распределили среди сотрудников органов государственной власти, муниципалитетов, потому что это оценка федеральным правительством эффективности работы нашего региона», — объяснил Моор.

Губернатор подчеркнул, что чиновники — это «тоже люди, они эффективно стараются работать и должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются».

Кстати, перед 9 мая Моор достойно наградил ветерана — подарил «бетонный пряник», который ни сломать, ни разбить, ни разрезать.

«Видимо, ошибку допустили: не в 2021 году пряник изготовили, а в 1921 году. Этот пряник, наверное, нужно губернатору отправить обратно. Пусть он сам чай пьет с этим пряником», — сказала родственница ветерана после неудачных попыток добыть кусок мучного изделия.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин поставил на место Моора, когда тот начал рассказывать сказки про рост зарплат тюменцев.