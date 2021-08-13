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Экономика

Губернатор, подаривший ветерану «бетонный пряник», выделил 214 млн на премии чиновникам

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что миллионы рублей на премии эффективным чиновникам возьмут из федерального гранта, сообщает РИА «Новости».

Александр Моор.
Александр Моор.
admtyumen.ru

Моор подписал постановление, согласно которому более 214 млн рублей выделили на премии чиновникам регионального и муниципального уровней.

Накануне журналисты спросили губернатора, действительно ли такие расходы необходимы.

Глава региона пояснил, что деньги на премии возьмут из федерального гранта, полученного за социально-экономические достижения региона.

«Мы получили федеральный грант, в том числе за социально-экономические достижения нашего региона. Именно эти средства мы распределили среди сотрудников органов государственной власти, муниципалитетов, потому что это оценка федеральным правительством эффективности работы нашего региона», — объяснил Моор.

Губернатор подчеркнул, что чиновники — это «тоже люди, они эффективно стараются работать и должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются».

Кстати, перед 9 мая Моор достойно наградил ветерана — подарил «бетонный пряник», который ни сломать, ни разбить, ни разрезать.

«Видимо, ошибку допустили: не в 2021 году пряник изготовили, а в 1921 году. Этот пряник, наверное, нужно губернатору отправить обратно. Пусть он сам чай пьет с этим пряником», — сказала родственница ветерана после неудачных попыток добыть кусок мучного изделия.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин поставил на место Моора, когда тот начал рассказывать сказки про рост зарплат тюменцев.

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