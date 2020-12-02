Путин поставил на место губернатора, который начал рассказывать сказки про рост зарплат

Тюменской губернатор докладывал Путину о социально-экономическом развитии региона за 10 месяцев. Среди прочего он сказал, что за январь-сентябрь зафиксирован рост реальных доходов населения.
Александр Моор,
губернатор Тюменской области:
Пусть и небольшой, но плюс — 101 процент к аналогичному периоду прошлого года.
Но Путин не разделил радостного настроения наместника.
Не могу согласиться. Это не реальная, а по-моему, это номинальная. А реальные располагаемые доходы населения?
Губернатор одного из самых богатых регионов страны быстро сориентировался и доложил президенту, что да, они упали до 98% от уровня прошлого года. Он объяснил это ростом безработицы в области до 5,7%.
Напомним, что ранее и администрация президента и правительство давали установку губернаторам и региональным чиновникам не лгать и не замалчивать истинное положение дел на местах в связи с коронавирусом.
Алтайский край, по данным интернет-издания «Медуза», вошел в группу регионов, где снижается статистика по числу смертельных случаев от коронавируса.