Путин поставил на место губернатора, который начал рассказывать сказки про рост зарплат

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором и жестко подискутировал с ним о росте доходов населения. Стенограмма встречи опубликована на сайте главы государства.

Тюменской губернатор докладывал Путину о социально-экономическом развитии региона за 10 месяцев. Среди прочего он сказал, что за январь-сентябрь зафиксирован рост реальных доходов населения.

Александр Моор,

губернатор Тюменской области:

Пусть и небольшой, но плюс — 101 процент к аналогичному периоду прошлого года.

Но Путин не разделил радостного настроения наместника.

Не могу согласиться. Это не реальная, а по-моему, это номинальная. А реальные располагаемые доходы населения?

Губернатор одного из самых богатых регионов страны быстро сориентировался и доложил президенту, что да, они упали до 98% от уровня прошлого года. Он объяснил это ростом безработицы в области до 5,7%.

Напомним, что ранее и администрация президента и правительство давали установку губернаторам и региональным чиновникам не лгать и не замалчивать истинное положение дел на местах в связи с коронавирусом.

Алтайский край, по данным интернет-издания «Медуза», вошел в группу регионов, где снижается статистика по числу смертельных случаев от коронавируса.