Вход только за деньги. Когда и почему Instagram введет платную подписку

Instagram введет платную подписку, чтобы блогеры могли эффективно монетизировать контент, написал Моссери на своей странице.
«Важно, чтобы они (блогеры. — Прим. ред.) могли делать это (зарабатывать. — Прим. ред.) предсказуемо, и подписки — один из лучших способов это осуществить», — заметил глава соцсети.
Первую версию платных подписок в Instagram запустят на этой неделе, подчеркнул Адам Моссери.
Блогеры с помощью новой функции смогут разделать аудиторию, а также делать прямые эфиры, посты и видео только для тех, кто оформил платную подписку.
Кроме того, Instagram будет выделять специальным значком комментарии от платных подписчиков.
Платную подписку Instagram сначала протестирует в США.
Instagram-блогеры смогут сами устанавливать цену подписки. Есть несколько тарифов на выбор — от 0,99 до 99,99 долларов в месяц. Цена будет зависеть от того, сколько, по мнению автора, стоит его контент.