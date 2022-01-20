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Жизнь

Вход только за деньги. Когда и почему Instagram введет платную подписку

Instagram введет платную подписку, сообщил глава соцсети Адам Моссери. Рассказываем, когда и почему это произойдет.

Instagram
Instagram
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1
Почему и зачем в Instagram появится платная подписка?

Instagram введет платную подписку, чтобы блогеры могли эффективно монетизировать контент, написал Моссери на своей странице.

«Важно, чтобы они (блогеры. — Прим. ред.) могли делать это (зарабатывать. — Прим. ред.) предсказуемо, и подписки — один из лучших способов это осуществить», — заметил глава соцсети.

2
Когда Instagram введет платную подписку?
Instagram. Соцсети.
Instagram. Соцсети.
СС0

Первую версию платных подписок в Instagram запустят на этой неделе, подчеркнул Адам Моссери.

3
Что дает платная подписка?

Блогеры с помощью новой функции смогут разделать аудиторию, а также делать прямые эфиры, посты и видео только для тех, кто оформил платную подписку.
Кроме того, Instagram будет выделять специальным значком комментарии от платных подписчиков.

4
Где протестируют платную подписку?

Платную подписку Instagram сначала протестирует в США.

Instagram. Соцсети.
Instagram. Соцсети.
СС0
5
А сколько будет стоить платная подписка?

Instagram-блогеры смогут сами устанавливать цену подписки. Есть несколько тарифов на выбор — от 0,99 до 99,99 долларов в месяц. Цена будет зависеть от того, сколько, по мнению автора, стоит его контент.

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