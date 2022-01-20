Вход только за деньги. Когда и почему Instagram введет платную подписку

5

А сколько будет стоить платная подписка?

Instagram-блогеры смогут сами устанавливать цену подписки. Есть несколько тарифов на выбор — от 0,99 до 99,99 долларов в месяц. Цена будет зависеть от того, сколько, по мнению автора, стоит его контент.