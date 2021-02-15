Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля. Кому думать о путешествиях, кому — о деньгах, а кому — о возвышенном, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Общее послание всем знакам зодиака: будьте активны, смелы и решительны. Не боясь действуйте, осваивайте новые горизонты. Вам все по плечу — верьте в это и все обязательно получится.

Овен

Для вас наступает время путешествий и командировок, а это влечет за собой новые возможности. Если же вы пока не можете уехать куда-то далеко, то хотя бы составьте план на ближайший год. Так вы на шаг приблизитесь к своим желаниям.

Телец

Тельцов несомненно засосет финансовая трясина. Ваша зацикленность на материальном будет невероятно велика. Постарайтесь уделить время чему-то возвышенному, иначе превратитесь в Кощея. Отправьтесь хотя бы в театр или концертный зал.

Близнецы

Близнецам стоит вспомнить, что помимо работы есть еще и отдых. Вы не ломовая лошадь, без передышки надолго не хватит. Если на длительный активный отпуск у вас нет времени, устраивайте хотя бы короткие передышки в течение дня. Лучше это, чем ничего.

На пляже. Отдых. СС0

Рак

Вам улыбнулась фортуна! Эта неделя будет как никогда удачной. Все ваши проекты и задумки будут иметь успех. Все испортить могут лишь корысть и гордыня. Чтобы все шло по маслу, сделайте что-то бескорыстное и благородное.

Лев

Опасайтесь происков врагов. Ваша интуиция вас не подведет — доверьтесь ей. Тогда вы заранее сможете подстелить себе соломку и проучить недоброжелателей. Но в любом случае будьте великодушными, ведь вы — царь зверей!

Дева

Девы, осмотритесь вокруг: на этой неделе судьба может подарить головокружительный роман или начало серьезных отношений. Если вы не прозеваете своего суженого, конечно. Будьте открыты новым горизонтам, и они подарят вам много прекрасных мгновений.

Весы

Весам на этой неделе стоит позаботиться о своей нервной системе. Вам нужно избегать перенапряжения и истощения. Усталость имеет свойство накопляться — вы можете не заметить, как погрузитесь в апатию. Чтобы этого не произошло выполняйте распорядок дня.

Ежедневник , планы.

Скорпион

Посмотрите на все свои обязательства. На этой неделе с вас спросят все, что вы пообещали, но не сделали. Завершите дела вовремя, чтобы не сесть в калошу! Если вы не можете выполнить обещанное, то обязательно сообщите об этом и объяснитесь. Укрывательство сделает все только хуже.

Стрелец

Эта неделя — благоприятное время для того, чтобы отправиться по магазинам. Вне зависимости от количества потраченных денег, все покупки оставят вас довольной. Если вы давно не решались, что-то купить, то вперед, на шопинг!

Козерог

У Козерогов наступаете неделя накопления сил перед прыжком. Старайтесь не форсировать события. Дождаться моменты, когда вы будете уверены в своих силах, знать, что вы точно сможете завершить начатое. Проверьте свои ресурсы, чтобы быть готовым ко всему в самый ответственный момент.

Водолей

Водолеям на этой неделе нужно наладить отношения с родными и близкими. Вам очень скоро понадобится поддержка и родовые связи в этом помогут вам как никогда. Если вы сейчас даже напомните о себе, то уже можете рассчитывать на помощь.

Дети , семья. CC0

Рыбы

Единственное, что может испортить жизнь Рыбам, так это их самооценка. Прекратите сравниваться с другими. Найдите в себе уникальность, пусть ваши способности станут маяком.