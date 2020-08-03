«Вы не понимаете, это другое»: власти региона провели митинг без масок, несмотря на запрет

Как отметила пресс-служба регионального правительства, «митинг посвятили 90-летию воздушно-десантных войск». В акции принял участие губернатор Александр Осипов.
«Вы, как никто, знаете, что такое мужество, честь, терпение, выдержка, самопожертвование. Хотелось бы, чтобы вы оставались на своем боевом посту и показывали молодежи своим примером, кто такой настоящий мужчина, гражданин своей страны», — обратился к собравшимся Осипов.
При этом губернатор подчеркнул, что в головах людей «сегодня происходит раздрай». Также Осипову не по душе ценности большинства жителей его вотчины, которой он управляет.
Был на «митинге без масок» и глава администрации Читы Александр Сапожников.
«Спасибо каждому из вас за то, что мы ведем огромную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Рассказываем, что такое война», — отметил он.
Участники митинга прогулялись по городу, почтили память воинов и возложили цветы к памятнику.
В этот же день, 2 августа, десантники перекрыли мост через Обь в Новосибирске. Благодаря такому «патриотическому воспитанию» обычные граждане долгое время стояли в пробке.
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