«Вы не понимаете, это другое»: власти региона провели митинг без масок, несмотря на запрет

Как отметила пресс-служба регионального правительства, «митинг посвятили 90-летию воздушно-десантных войск». В акции принял участие губернатор Александр Осипов.

«Вы, как никто, знаете, что такое мужество, честь, терпение, выдержка, самопожертвование. Хотелось бы, чтобы вы оставались на своем боевом посту и показывали молодежи своим примером, кто такой настоящий мужчина, гражданин своей страны», — обратился к собравшимся Осипов.