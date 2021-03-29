Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля. Кому работать, кому отдыхать, а кому лечиться, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Неделя, начавшаяся легко и спокойно, может закончится кошмаром. Поэтому запаситесь терпением, оставайтесь милосердными и любящими, не поддавайтесь провокациям, не становитесь эгоистами.

Овен

Овны, рядом с вами находится человек, который нуждается в вашей помощи, поддержке и сострадании. И вам не нужно делать великие дела — один маленький поступок уже может изменить мир в лучшую сторону.

Телец

Тельцам нужно понять, что где-то в глубине души они дети. Вспомните, что вы на самом деле хотели, но так и не реализовали, и воплотите наконец-таки мечты в реальность!

Близнецы

Близнецам следует проявить больше благоразумия и выдержки. Будьте более мудрыми, внимательными, и тогда вы очень много узнаете и многому научитесь. Скажите себе: «Я ученик, а все вокруг — школа» и живите с этим девизом всю неделю.

Друзья. Дружба. unsplash.com.

Рак

Ракам на этой неделе нужно вспомнить о своих друзьях. Хотя бы узнайте, как у них дела, что с ними происходит. Если они в чем-то нуждаются, то обязательно помогите им.

Лев

Львам нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится их дом. Поспрашивайте у своих родных, что бы они хотели изменить и сделайте это. Это может быть просьба повесить полку или сделать перестановку, а, может, даже капитальный ремонт. Постарайтесь по возможности удовлетворить все желания.

Дева

Девам нужно позаботиться о своем здоровье. Если есть хоть малейшее недомогание, пройдите обследование. Даже если нет — профилактика никогда не помешает.

Весы

У Весов наступила пора отпусков, каникул и отдыха. Используйте это время на полную катушку. Или хотя бы исключите из своей жизни интернет и телевизор.

Что еще надо для счастья? опубликовано на klikabol.mirtesen.ru

Скорпион

У Скорпионов отличный период для загадывания желаний и планирования жизни. Живите так, чтобы ничего не упустить и не жалеть об упущенных возможностях. Тогда вы и не заметите, как желания начнут сбываться.

Стрелец

Для Стрельцов самым главным на этой неделе станет работа. Вы продуктивны как никогда. Не бойтесь переработать, отдохнете позже. Главное — вовремя ложитесь спать и не забывайте есть.

Козерог

Козерогам важно уделить больше внимания духовной жизни. Сходите в церковь, откройте какое-нибудь священное писание и прикоснитесь к вечности. Можете пожертвовать какую-то сумму в благотворительный фонд. Сделайте какое-нибудь богоугодное дело.

Водолей

Водолеям на этой неделе очень важно опираться на свою интуицию и на приметы. Как бы вас не отговаривал здравый смысл, прислушивайтесь к своему сердцу. Пусть эмоции и ощущения будут для вас настолько же важными, как и мысли и умозаключения.

Работа в офисе. открытые источники в интернете

Рыбы

Для Рыб наступает хороший период для смены работы. Если вас устраивает место, где вы работаете сейчас, то можете попросить о надбавке или повышении. А если у вас накопились какие-то идеи и предложения, то самое время поделиться ими с начальством.