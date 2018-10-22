Выбери лучшую красавицу: в Барнауле стартует конкурс «Мисс Гранмулино»

27 октября в кофейне GranMulino и ресторане Vienne Lion (пр. Социалистический, 71) пройдет финал первого отборочного тура конкурса «Мисс Гранмулино» . Его победительница вместе с другими финалистками следующих этапов поборется за главный приз — двухнедельный отдых в Италии .

В первый отборочный тур попадут 8 участниц. Четверых претенденток сейчас выбирают в открытом голосовании в группе модельного агентства «Style», еще четверых отберет оргкомитет конкурса. Также в последнюю неделю перед финальным этапом пройдет голосование в отдельной номинации «Мисс Vienne Lion» в официальной группе ресторана ВКонтакте «Ресторан Vienne Lion».

Перед первым этапом «Мисс Гранмулино» участниц ждет интенсивная подготовка — мастер-классы, репетиции и фотосессии. Они помогут девушкам раскрыть себя с самой лучшей стороны — ведь это станет путевкой в финал. На самом мероприятии красавицы покажут визитную карточку, продефилируют в меховой авторской коллекции Юлии Соловской, нижнем белье и вечерних нарядах.

Участница конкурса. Фото предоставлено организатором Участница конкурса. Фото предоставлено организатором Участница конкурса. Фото предоставлено организатором Участница конкурса. Фото предоставлено организатором Участница конкурса. Фото предоставлено организатором Участница конкурса. Фото предоставлено организатором Участница конкурса. Фото предоставлено организатором Участница конкурса. Фото предоставлено организатором

Собравшиеся гости примут участие в голосовании и смогут выиграть призы, в том числе за лучший образ в стиле Хэллоуин.

Также уже сейчас собираются заявки на второй этап, который пройдет в конце ноября. Принять участие в конкурсе могут девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо выслать заявку в свободной форме на электронную почту stil_models@mail.ru. Обязательно указать рост, возраст и прикрепить фото в полный рост.