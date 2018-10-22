Выбери лучшую красавицу: в Барнауле стартует конкурс «Мисс Гранмулино»

В первый отборочный тур попадут 8 участниц. Четверых претенденток сейчас выбирают в открытом голосовании в группе модельного агентства «Style», еще четверых отберет оргкомитет конкурса. Также в последнюю неделю перед финальным этапом пройдет голосование в отдельной номинации «Мисс Vienne Lion» в официальной группе ресторана ВКонтакте «Ресторан Vienne Lion».
Перед первым этапом «Мисс Гранмулино» участниц ждет интенсивная подготовка — мастер-классы, репетиции и фотосессии. Они помогут девушкам раскрыть себя с самой лучшей стороны — ведь это станет путевкой в финал. На самом мероприятии красавицы покажут визитную карточку, продефилируют в меховой авторской коллекции Юлии Соловской, нижнем белье и вечерних нарядах.
Собравшиеся гости примут участие в голосовании и смогут выиграть призы, в том числе за лучший образ в стиле Хэллоуин.
Также уже сейчас собираются заявки на второй этап, который пройдет в конце ноября. Принять участие в конкурсе могут девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо выслать заявку в свободной форме на электронную почту stil_models@mail.ru. Обязательно указать рост, возраст и прикрепить фото в полный рост.
Группы в соцсетях: «Ресторан Vienne Lion», @vienne_lion, «РК Granmulino».
Организаторы конкурса — кофейне GranMulino и ресторане Vienne Lion. Срок проведения конкурса —