13 сентября
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Жизнь

Выборная кампания в Барнаульскую гордуму — одна из самых прозрачных в стране

Легитимность выборов депутатов Барнаульской городской Думы VIII Созыва не подлежит сомнению. Так считают в Общественной палате краевой столицы.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле.
Фото: Андрей Чурилов, Вечерний Барнаул

Напомним, в течение трёх дней голосования — 9, 10 и 11 сентября — члены Общественной палаты Барнаула и городского Совета женщин объезжали избирательные участки, общались с общественными и партийными наблюдателями для контроля над прозрачностью политической борьбы.

Лариса Воронцова.
Лариса Воронцова.
Фото: Вечерний Барнаул

— Мы наблюдали достойную работу всех участников процесса. Отдельно хочется отметить работу политических партий: все вели себя абсолютно корректно и, что нам было особенно важно, в рамках законодательства, — поделилась мнением заместитель председателя Совета женщин Лариса Воронцова.

С этим соглашается и председатель Общественной палаты краевого центра Владимир Лопаткин.

Владимир Лопаткин.
Владимир Лопаткин.
Фото: Вечерний Барнаул

— В административной центре Алтайского края — городе Барнауле выборы проходили в формате трёхдневного голосования. Мы можем прямо говорить о том, что политикам Барнаула при наличии большого количества партий, заявленных на выборы, удалось сохранить уважение как к оппонентам, так и к избирателю, — сказал он.

Единое мнение у общественников краевого центра — в Барнауле прошла одна из самых высококонкурентных, чистых и прозрачных выборных кампаний в стране.

Юрий Гатилов.
Юрий Гатилов.
Фото: Вечерний Барнаул

— Контроль за ходом голосования осуществляли общественные наблюдатели. Также политические партии выставили на участки для голосования большой пул своих наблюдателей во время всех трёх дней голосования. Отсутствие конфликта между представителями разных партий и общественниками доказывает легитимность процедуры голосования и процесса подсчёта голосов на выборах депутатов Барнаульской городской Думы VIII Созыва, — отметил директор СК «Жилищная инициатива», член Общественной палаты Юрий Гатилов.

Выборы в городскую Думу проходили по смешанной системе — 20 одномандатным избирательным округам и 20 территориальным группам. По результатам голосования «Единой России» удалось, как и в 2017 году, выиграть все одномандатные округа и получить дополнительно 11 мест по территориальным группам. Заметим, результаты ни по одному из округов не был опротестованы.

Валид Газиев (в центре).
Валид Газиев (в центре).
Фото: Вечерний Барнаул

— Можно сделать однозначный вывод о том, что выборная кампания в городе Барнауле стала одной из самых прозрачных в стране. Это подтверждает и отсутствие крупных нарушений, и отсутствие жалоб на представителей политических сил. Кампания в Барнаульскую городскую Думу VIII Созыва прошла под знаком честной и высококонкурентной борьбы. С этим соглашаются абсолютно все стороны, — резюмировал руководитель общественной организации «Вайнах», член Общественной палаты Барнаула Валид Газиев.

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