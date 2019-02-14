Выброшенный портрет ветерана из «Бессмертного полка» возмутил барнаульцев

В мусорном контейнере возле одного из домов Барнаула заметили портрет ветерана. Снимок, опубликованный в группе «Инцидент Барнаул», вызвал возмущение горожан.

Автор записи сообщает, что портрет нашли вечером 12 февраля возле 4-го подъезда дома № 36 по улице Взлетная. Барнаулец достал портрет из контейнера и написал сообщение в чат двора. Мужчина отметил, что потомки «предали память ветерана и не понимают, что он бессмертен, как и его подвиг».

В комментариях другие пользователи поддерживают возмущение барнаульца. Большинство горожан считают, что люди, выбросившие портрет, поступили неправильно.

Жители города отмечают, что на следующий день портрет уже не лежал рядом с мусорным контейнером. Кто его забрал, неизвестно.