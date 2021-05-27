27 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Видео испытаний нового российского оружия появилось в сети

Концерн «Калашников» опубликовал «ВКонтакте» видео испытаний нового российского оружия. Комментаторы предположили, что на видео тесты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

Испытания нового российского оружия.
Испытания нового российского оружия.
vk.com/kalashnikovgrp

«Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» — спрашивают представители концерна.

О начале разработки первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса, который сможет эффективно сбивать беспилотники, сообщалось в феврале, вспоминают «Известия».

Новый комплекс сможет поражать не только танки или бронетехнику, но и ряд целей, которые раньше считались недостижимыми. Например, беспилотники.

Пока на вооружении ни одной из стран нет противотанковых комплексов, которые могли бы эффективно поражать малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели.

Ранее «Ростех» представил экспортный вариант модуля разведки «Барнаул-Т».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость