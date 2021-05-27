Видео испытаний нового российского оружия появилось в сети

«Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» — спрашивают представители концерна.
О начале разработки первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса, который сможет эффективно сбивать беспилотники, сообщалось в феврале, вспоминают «Известия».
Новый комплекс сможет поражать не только танки или бронетехнику, но и ряд целей, которые раньше считались недостижимыми. Например, беспилотники.
Пока на вооружении ни одной из стран нет противотанковых комплексов, которые могли бы эффективно поражать малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели.
Ранее «Ростех» представил экспортный вариант модуля разведки «Барнаул-Т».