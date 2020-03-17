Видео об обнулении сроков Путина собирает новосибирский телеканал

Новосибирский телеканал НТН24 объявил сбор видеоотзывов о поправках в Конституцию, которые «обнулят» президентские сроки главы государства Владимира Путина, пишет « Тайга.инфо ».

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию

Организаторы акции считают, что такие видео — это единственный способ заявить власти о мнении жителей.

«Массовые публичные акции протеста чиновники запрещают из-за пандемии коронавируса. Поэтому выход остался один: открыто заявить власти, что мы думаем о поправках и обнулении сроков Путина здесь, в интернете», — говорится на сайте телеканала.

Чтобы оставить отзыв, необходимо записать короткое видео со своим комментарием.

Видео можно прислать на почту ntn24@bk.ru или через мобильные приложения WhatsApp, Telegram на редакционный номер +7 (923) 146 — 41 — 80.

Можно самим загрузить видео в любую из социальных сетей и прислать редакции телеканалу ссылку, добавив к описанию видео хештег #я\мыголосуем.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Новосибирска запретили митинг против поправок в Конституцию.