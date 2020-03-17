Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Видео об обнулении сроков Путина собирает новосибирский телеканал

Новосибирский телеканал НТН24 объявил сбор видеоотзывов о поправках в Конституцию, которые «обнулят» президентские сроки главы государства Владимира Путина, пишет «Тайга.инфо».

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию
Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию
Анна Зайкова

Организаторы акции считают, что такие видео — это единственный способ заявить власти о мнении жителей.

«Массовые публичные акции протеста чиновники запрещают из-за пандемии коронавируса. Поэтому выход остался один: открыто заявить власти, что мы думаем о поправках и обнулении сроков Путина здесь, в интернете», — говорится на сайте телеканала.

Чтобы оставить отзыв, необходимо записать короткое видео со своим комментарием.

Видео можно прислать на почту ntn24@bk.ru или через мобильные приложения WhatsApp, Telegram на редакционный номер +7 (923) 146 — 41 — 80.

Можно самим загрузить видео в любую из социальных сетей и прислать редакции телеканалу ссылку, добавив к описанию видео хештег #я\мыголосуем.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Новосибирска запретили митинг против поправок в Конституцию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость