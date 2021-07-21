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Жизнь

Видео с сибирским котом-боксером удалили за жестокое обращение с животными

Видео с котом Лео из Кемерова, который в начале лета стал звездой в соцсети TikTok, удалили за жестокое обращение с животными, сообщает «Сибдепо».

Кот-боксер. Кемерово.
Кот-боксер. Кемерово.
кадр из видео.

Популярность к коту пришла после видео, на котором он лапкой бьет по хозяйской руке — кто-то увидел в этом насилие над животным.

«TikTok удалил видео после жалобы о жестоком обращении с животными. Мне кажется жестокое обращение на видео только в отношении хозяина», — рассказала хозяйка кота.

Впрочем, после ответной жалобы на жалобу видео с котом восстановили.

Лео, имеющий 1,5 млн подписчиков в TikTok, накануне принял участие в популярной передаче на Первом канале.

Ранее сообщали про самого толстого кота Степана из Бийска, который сильно похудел, спасая хозяйку от коронавируса.

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