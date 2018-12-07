Видеоблогер Эрик Давидович вышел на свободу

Основатель автомобильного сообщества «Смотра.ру» и видеоблогер Эрик «Давидыч» Китуашвили вышел из СИЗО и теперь находится на свободе, передает РИА Новости.

Мосгорсуд смягчил приговор Китуашвили и освободил его от наказания по двум эпизодам дела, так как срок давности по ним истек. Сразу после этого сотни поклонников отправились встречать блогера из СИЗО, сообщает ТАСС.

Давидыч заявил, что «теперь он другой человек, и не уверен, будет ли заниматься тем, чем занимался раньше», передает его слова Lenta.ru. Блогер отметил, что планируется заняться здоровьем и проводить больше времени с семьей.

Напомним, 19 октября суд приговорил основателя сообщества «Смотра.ру» и блогера Эрика Давидыча Китуашвили к 4 годам 8 месяцам колонии. Его признали виновным в мошенничестве со страховками и отмывании денег.

За что осудили Давидыча?

Китуашвили (больше известный как Давидыч) инсценировал хищения застрахованных дорогих автомобилей. Среди них были Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i. По подложным документам он получал страховое возмещение за якобы украденные автомобили, а потом отмывал эти деньги. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей, пишет Лента.Ру.

Кто такой Эрик Давидыч и чем он известен?

Эрик Китуашвили родился в 1981 году. Известность он приобрел в 2009 году, когда основал сайт Smotra.ru и тогда же начал вести блог в ютьюбе. Особой популярностью пользовался раздел «Давидыч на охоте», где автор проекта выкладывал скандальные ролики с участием сотрудников ГИБДД.