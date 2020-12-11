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11 декабря
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Жизнь

Выдумщик из алтайского села сломал нос ради тысячи рублей и получил 8 лет

В Алтайском крае в колонию особого режима отправили мужчину, придумавшего свою версию нападения на женщину, сообщает региональная прокуратура.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Инцидент произошел 14 июля 2020 года в поселке Тальменка. Местный житель через незапертую дверь зашел в чужой дом, где несколько раз ударил женщину, сломав ей нос.

«После чего взял нож и приставил его к лицу потерпевшей. Высказывая угрозы потребовал передать ему денежные средства и нанес ножом телесные повреждения в виде резаной раны на переносице», — рассказали в ведомстве.

Испуганная женщина отдала незваному гостю 1200 рублей. Примечательно, что вину мужчина не признал и поведал свою версию произошедшего.

«Пришел, чтобы попросить денег в долг. Ему не понравилась, что потерпевшая начала его выгонять, и он нанес ей один удар кулаком в лицо. Данные показания судом оценены критически, как стремление избежать ответственности», — отметили в прокуратуре.

Мужчину на 8 лет и 3 месяца отправили в исправительную колонию особого режима.

Ранее житель Барнаула в лифте внезапно схватил женщину за шею и потребовал отдать то, что можно пропить.

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