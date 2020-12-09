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Жизнь

Барналец в лифте внезапно схватил женщину за шею и потребовал отдать то, что можно пропить

Алтайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж, совершенный в лифте, но не смогли вернуть награбленное, сообщает региональное МВД.

Российский лифт.
Российский лифт.
Открытые источники в Интернете (СС0)

С жалобой в полицию обратилась 35-летняя жительница Барнаула — она днем зашла в подъезд, а вслед за ней в лифт вошел неизвестный мужчина.

«Незнакомец внезапно схватил женщину за шею и потребовал отдать деньги и золотые украшения. Испуганная горожанка передала злоумышленнику 500 рублей и золотое обручальное кольцо, после чего тот нажал на кнопку лифта и выбежал из подъезда», — рассказали в ведомстве.

Задержали ранее судимого барнаульца 1974 года рождения, который объяснил нападение алкогольным опьянением.

Обручальное кольцо он продал неизвестным. За грабеж, совершенный с применением насилия, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее молодой житель Рубцовска насиловал женщин, не привлекая к себе внимания — заходил в подъезд за жертвами.

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