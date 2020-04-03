«Выглядит жутковато»: как, когда и чем в Барнауле дезинфицируют улицы

Где будут обрабатывать
Планируется обрабатывать остановочные павильоны, подземные переходы, общественные пространства. При установлении плюсовой температуры, с 6 апреля, «Автодорстрой» по ночам начнет санобработку дорог.
3 апреля будут обработаны пешеходные переходы и остановки на Павловском тракте, пр. Красноармейском, Строителей.
Как часто
Периодичность обработки, рекомендованная Роспотребнадзором, один раз в неделю, подчеркивают в мэрии. Сейчас формируется график работ. Его опубликуют, чтобы барнаульцы знали когда и какие территории будут обрабатываться.
Кто занимается обработкой
Работы выполняет компания «Биоальтернатива», которая имеет всю необходимую разрешительную документацию, сертификаты, подтверждающие квалификацию специалистов.
Какими средствами обрабатывают Барнаул
ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин.
Совместно с Роспотребнадзором проработали вопрос использования дезинфицирующих средств «Водоканала» для обработки тротуаров и проезжих частей города.
Гибнет ли коронавирус от хлорки
Лариса Зубова,
начальник отдела гигиены отдела труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
Коронавирус гибнет при применении как кислородосодержащих так и хлорсодержащих дезинфектантов. Эффект от обработки будет однозначно положительный. Инфекция может осаждаться на любых поверхностях, поэтому это необходимая процедура.
Безопасно ли для людей
Все концентрации средств выдержаны, и безопасны для жителей.
Как ранее писал altapress.ru, за дезинфекцию подъездов домов отвечают управляющие компании.