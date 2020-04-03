«Выглядит жутковато»: как, когда и чем в Барнауле дезинфицируют улицы

В Барнауле приступили к обработке общественных мест дезинфицирующими средствами. Они безопасны для людей, но во время обработки рядом лучше не появляться. В соцсетях барнаульцы отметили , что выглядит процесс жутковато. В мэрии рассказали , где и как часто это будут делать.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.

Где будут обрабатывать

Планируется обрабатывать остановочные павильоны, подземные переходы, общественные пространства. При установлении плюсовой температуры, с 6 апреля, «Автодорстрой» по ночам начнет санобработку дорог.

3 апреля будут обработаны пешеходные переходы и остановки на Павловском тракте, пр. Красноармейском, Строителей.

Как часто

Периодичность обработки, рекомендованная Роспотребнадзором, один раз в неделю, подчеркивают в мэрии. Сейчас формируется график работ. Его опубликуют, чтобы барнаульцы знали когда и какие территории будут обрабатываться.

Кто занимается обработкой

Работы выполняет компания «Биоальтернатива», которая имеет всю необходимую разрешительную документацию, сертификаты, подтверждающие квалификацию специалистов.

Какими средствами обрабатывают Барнаул

ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле. barnaul.org

Совместно с Роспотребнадзором проработали вопрос использования дезинфицирующих средств «Водоканала» для обработки тротуаров и проезжих частей города.

Гибнет ли коронавирус от хлорки

Лариса Зубова,

начальник отдела гигиены отдела труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

Коронавирус гибнет при применении как кислородосодержащих так и хлорсодержащих дезинфектантов. Эффект от обработки будет однозначно положительный. Инфекция может осаждаться на любых поверхностях, поэтому это необходимая процедура.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле. barnaul.org

Безопасно ли для людей

Все концентрации средств выдержаны, и безопасны для жителей.

Как ранее писал altapress.ru, за дезинфекцию подъездов домов отвечают управляющие компании.