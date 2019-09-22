Виктор Томенко не просто походил по лесу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал в Дне ходьбы на Трассе здоровья в ленточном бору. Он уже поделился эмоциями с подписчиками в Instagram, подчеркнув, что не просто так походил по лесу.

Помимо оздоровительной прогулки, участники праздника высадили тысячу саженцев хвойных деревьев. Губернатор уверен, что это один из шагов к «нашему общему успеху».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Вижу, что люди объединены одной идеей: чтобы нашу жизнь во всём сделать хоть немного, но лучше. Уверен, уже через несколько лет это приведёт к хорошим результатам в развитии всего Алтайского края.

Также глава региона подметил, что в Дне ходьбы приняли участие люди самого разного возраста, а многие приехали из районов края, пришли семьями, с друзьями и целыми трудовыми коллективами.

Томенко поблагодарил компанию «Мария-Ра», лично Александра Ракшина и их партнеров за организацию праздника.

Судя по фотографиям, жители Алтайского края снова не упустили возможности сделать селфи с губернатором.