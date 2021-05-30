Виктор Томенко поручил министру Попову держать ситуацию с пострадавшими на батуте детьми на особом контроле

В настоящее время две девочки, получившие травмы, находятся в горбольнице № 1 (БСМП).
Ранее сообщалось, что ситуацию под свой контроль взяла уполномоченная по защите прав детей в Алтайском крае Ольга Казанцева.
Напомним, инцидент с неисправным аттракционом произошел сегодня, 30 мая на открытой площадке на ул. 70-д (возле ТЦ «Район»). Батут, на котором играли маленькие дети лопнул, не выдержав давления.
Двое девочек оказались на больничной койке с травмами разной тяжести.
Как сообщил ЦУР, сейчас следственными органами проводится предварительная проверка произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.