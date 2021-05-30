Виктор Томенко поручил министру Попову держать ситуацию с пострадавшими на батуте детьми на особом контроле

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложили о происшествии, во время которого пострадали дети, игравшие на надувном батуте в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле. Он также отметил, что нужно принять все необходимые меры для помощи им.