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Виктор Томенко потребовал сохранить Дворец спорта в Барнауле

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко поручил ведомствам Правительства предложить пути решения ситуации с закрытием Дворца спорта в Барнауле, сообщил врио начальника департамента администрации губернатора Андрей Ляпунов.

Барнаульский Дворец зрелищ и спорта.
Барнаульский Дворец зрелищ и спорта.
Дмитрий Лямзин

Сейчас управление спорта и молодежной политики уже занимается организацией полноценной работы ХК «Алтай» и СДЮШОР «Алтай» в других помещениях. В этом вопросе специалисты консультируются со спортивными командами, тренировавшимися и выступавшими во Дворце.

В качестве одного из решений предлагается строительство крытого катка на проспекте Сибирском. Сейчас уже идет подготовка проектно-сметной документации, со следующего года возможно строительство.

Вместимость новой ледовой арены составит не менее 800 зрительских мест, новая площадка станет «домом» и для хоккейного клуба, и для СДЮШОР.

Дворец спорта, по мнению Виктора Томенко, также должен продолжить работу, и не только как спортивный объект, но и как уникальное здание, где проводятся самые массовые мероприятия края.

Барнаульский Дворец зрелищ и спорта не эксплуатируется с 8 августа. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд, поскольку здание не соответствует требованиям пожарной безопасности. Все организации съехали.

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