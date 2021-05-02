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Жизнь

Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Пасхой в Instagram

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с праздником Пасхи в Instagram.

Виктор Томенко в Успенском кафедральном соборе.
Виктор Томенко в Успенском кафедральном соборе.
instagram.com

Глава региона рассказал, что побывал на ночной Пасхальной службе в Успенском кафедральном соборе в Бийске, и поздравил жителей края с праздником.

«Праздник Пасхи содержит в себе глубокий нравственный смысл, наполняет наши сердца радостью, надеждой на лучшее, стремлением к добру. Пусть в этот день будет как можно больше добрых событий у вас и ваших близких! Будьте здоровы и счастливы! Христос Воскресе!», — написал губернатор в Instagram

Ранее в правительстве региона показали, как прошла Пасхальная служба в Успенском кафедральном соборе в Бийске.

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