Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Пасхой в Instagram

Глава региона рассказал, что побывал на ночной Пасхальной службе в Успенском кафедральном соборе в Бийске, и поздравил жителей края с праздником.

«Праздник Пасхи содержит в себе глубокий нравственный смысл, наполняет наши сердца радостью, надеждой на лучшее, стремлением к добру. Пусть в этот день будет как можно больше добрых событий у вас и ваших близких! Будьте здоровы и счастливы! Христос Воскресе!», — написал губернатор в Instagram