8 апреля
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Жизнь

Виктор Томенко призвал алтайскую молодежь оставаться жить и работать в крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал молодежь оставаться жить и работать на родине. Об этом он заявил во время выступления на фестивале «Студенческая весна на Алтае. Феста — 2023».

Виктор Томенко призвал алтайскую молодежь оставаться жить и работать в крае.
Виктор Томенко призвал алтайскую молодежь оставаться жить и работать в крае.
Антон Червяков

«Все, что делается сегодня в крае, — строятся новые транспортные артерии, новые дома, огромное количество объектов социальной сферы — все делается для того, чтобы вы могли себя здесь, дома реализовать. Знайте и помните про то, что сегодня наш Алтайский край нуждается в вас, в вашем потенциале, в вашей энергии, в вашем творчестве», — отметил Виктор Томенко.

Гран-при фестиваля глава региона вручил творческому коллективу Алтайского государственного университета. Также во время гала-концерта вручены награды пяти победителям соревнований «Дети Азии».

«Наш фестиваль — это тот самый форум, который дает нам всем возможность понять и представить, какая у нас в крае умная, энергичная, инициативная, талантливая молодежь. Я знаю, что многие из вас не только прекрасно справляются со своей учебой в вузах, но к тому же занимаются спортом, ведут общественную деятельность, и к тому же работают», — отметил глава региона.

После окончания мероприятия Виктор Томенко пообщался с участниками фестиваля. Глава региона интересовался у ребят, как шла подготовка к фестивалю, трудно ли было добиться результатов, есть ли новые творческие и профессиональные планы. Он вспомнил свои студенческие годы и пожелал ребятам дальнейших успехов.

Ранее губернатор Виктор Томенко посетил котельную в Новоалтайске.

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