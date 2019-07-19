Виктор Томенко рассказал, на что в крае уйдут 300 млн рублей из федерального резерва

Правительство РФ выделило Алтайскому краю из федерального бюджета 300 млн рублей. Губернатор региона Виктор Томенко в Instagram рассказал , на что потратят деньги из резерва федерации.

По словам губернатора, деньги уйдут на новое медицинское оборудование. Для краевого кардиологического диспансера купят ккомпьютерный томограф, а для краевой клинической больницы и центра охраны материнства и детства магниторезонансные томографы .

Также впервые появятся в краевой клинической больнице скорой помощи и городской больнице № 2 Рубцовска появятся ангиографы. Это аппараты для исследования сосудов.

«Все это оборудование даст возможность своевременно оказывать нашим жителям высокотехнологичную медицинскую помощь», — обещает Томенко.

Еще 3 сентября будучи в качестве врио губернатора Виктор Томенко просил президента Владимира Путина выделить финансовую помощь на ремонт дорог и взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта, достройку художественного музея и покупку дорогого медоборудования.