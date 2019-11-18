Виктор Томенко успокоил боящихся замерзнуть жителей Ярового

Ситуация по Яровому продолжает быть в центре внимания губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом он заявил на аппаратном совещании в правительстве 18 ноября.

По словам министра промышленности и энергетики края Александра Климина, запасы угля на объектах энергетики края составляют 1 млн тонн, это в четыре раза превышает нормативные. По ТЭЦ Яровое запасы составляют 40% от норматива.

«К концу текущей недели нормативный запас угля на ТЭЦ Яровое в объеме 6,5 тысячи тонн будет сформирован. На прошлой неделе на заседании рабочей группы мы определились с механизмом его формирования», — сказал министр.

Глава региона подчеркнул, что краевые власти продолжают внимательно следить за деятельностью собственника и персонала станции.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Рабочую группу мы не распускали, она продолжает работать. Со стороны краевых властей требуется ежедневный контроль ситуации и готовность включиться в нее в случае необходимости. По топливу механизм, обеспечивающий невозможность ЧС, выработан и реализуется. Но напряженная ситуация сложилась с техническим состоянием оборудования.

Вопросам работы всего теплоэнергетического комплекса Ярового посветят специальное совещание. Такое поручения Томенко уже дал.

Ранее altapress.ru писал, что жители Ярового создали петицию из-за регулярных аварий. Они боятся очередной поломки котлов и падения температуры в домах.