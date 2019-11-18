Жители Ярового после аварий на ТЭЦ просят Путина спасти город от замерзания

Жители Ярового создали петицию , в которой просят Владимира Путина спасти город от замерзания из-за регулярных перебоев на местной ТЭЦ. В обращении говорится, что все котлы находятся «в состоянии развала». На момент публикации петицию подписали более 1,5 тысяч человек.

25 октября на ТЭЦ в Яровом произошла авария. Станция остановилась и возобновила работу только через два дня. Очередная авария случилась 11 ноября.

«Город не получил паспорт готовности к зимнему сезону! Как показывает опыт, сильные морозы ниже 30 градусов выводят из строя ТЭЦ», — говорится в петиции.

Яровое еще в тепле, благодаря героизму работников ТЭЦ, «которые знают, что могут в любой момент свариться» из-за порыва, считает автор обращения. В 2018 году в результате аварии 33-летний мужчина получил ожоги более 80% тела и скончался в больнице.

Жители просят власть спасти город.

«Мы хотим чтобы наш город получил: уголь, новые котлы, призвали к ответственности виновных к аварии и смерти работника. Мы хотим чтобы ТЭЦ находилась в ответственности у государства, а не частного лица. Мы хотим обоснованные тарифные планы. Мы хотим видеть отчет потока денежных средств», — отмечают в петиции.

Ранее руководитель компании-собственника ТЭЦ Константин Вальтер пояснил altapress.ru, что ситуация действительно сложная. И у него есть большие претензии к тому, как готовил станцию к отопительному периоду предыдущий оператор (МУП ЯТЭК).

Еженедельно у вице-губернатора Виталия Снесаря проводят совещания на эту тему, и в правительстве принимают решения, как помочь городу. Решения эти вполне конкретные — например, оказана помощь в поставке угля.

Предполагается, что будут выделены средства на ремонт котлов, которые были остановлены еще до прихода к управлению ТЭЦ нового оператора.