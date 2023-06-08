Виктор Томенко в Рубцовске открыл мемориальную доску герою СВО

Губернатор почтил память Героя России Олега Шипицина, не сдавшегося в плен во время боя и трагически погибшего на СВО.

Глава региона принял участие в открытии мемориальной доски в школе, где учился Шипицин. Виктор Томенко лично поддерживает общение с матерью Героя, интересуется, какая ей требуется помощь.



На мероприятии была учитель русского языка и литературы Валентина Орлова и семья Шипицина.

Глава региона также осмотрел мурал с портретом Героя России, который в Рубцовске сделали барнаульские художники Николай Замятин и Виталий Гутыра.





«Многие люди останавливались, ждали, чтобы поблагодарить меня. Подходили друзья Олега, люди с работы, много интересного рассказывали о нем. Оказалось, что сам Олег с женой тоже когда-то жил в этом доме», - рассказал Николай Замятин.

Глава региона также поручил министерству образования и науки Алтайского края проработать вопрос о включении в рамках «Разговоров о важном» рассказов о Героях России из Алтайского края — в регионе такого звания удостоились 30 человек.