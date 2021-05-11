Виктор Томенко выразил соболезнования семьям погибших в Казани

Текст телеграммы публикует пресс-служба правительства Алтайского края.
«Произошедшее не оставило равнодушным никого. Особую боль вызывает то, что чудовищное преступление совершено в стенах школы. Скорбим вместе с вами и готовы оказать необходимую помощь.
Искренние слова поддержки всем, кого коснулась эта страшная трагедия, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».
11 мая в Казанской гимназии № 175 произошел взрыв. Оказалось, что двое неизвестных открыли огонь: один из них прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл стрельбу. По имеющимся данным, в результате ЧП погибли 11 человек.