Виктор Томенко встретился вице-премьером Александром Новаком

В беседе затрагивали широкие темы. От социально-экономического развития края в целом до энергоснабжения жителей и предприятий, работающих в регионе, а так же вопросы, связанные с социальной догазификацией.

Томенко напомнил, что масштабная работа по догазификации началась в крае в 2021 году. Изначально в плане было больше 56 тысяч домовладений в 107 населенных пунктах по всему Алтайскому краю. До конца года осталось обеспечить техническую возможность подключения к газу примерно для 7700 домовладений.

Льготники могут получить до 100 тыс. рублей компенсации расходов по газификации, которые можно потратить, например, на покупку оборудования. На этот и на прошлый годы на эти цели заложено около 185 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Томенко встретился с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Самое важное - в нашем Telegram-канале