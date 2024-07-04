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Жизнь

Виктор Томенко встретился вице-премьером Александром Новаком

1 июля Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком. Об этом глава региона сообщил в своем канале.

В беседе затрагивали широкие темы. От социально-экономического развития края в целом до энергоснабжения жителей и предприятий, работающих в регионе, а так же вопросы, связанные с социальной догазификацией.

Томенко напомнил, что масштабная работа по догазификации началась в крае в 2021 году. Изначально в плане было больше 56 тысяч домовладений в 107 населенных пунктах по всему Алтайскому краю. До конца года осталось обеспечить техническую возможность подключения к газу примерно для 7700 домовладений.

Льготники могут получить до 100 тыс. рублей компенсации расходов по газификации, которые можно потратить, например, на покупку оборудования. На этот и на прошлый годы на эти цели заложено около 185 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Томенко встретился с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

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