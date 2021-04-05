Виктор Томенко заявил об отсутствии «сложностей» у привитых от коронавируса в Алтайском крае

Чиновники отметили, что из числа вакцинированных в Алтайском крае 20 тысяч человек старше 70 лет, более четырех тысяч человек — старше 80 лет, еще около 150 человек — старше 90 лет.
«У тех, кто вакцинировался, случаев, вызывающих опасения, волнения и другие сложности, нет. Про это надо рассказывать», — подчеркнул губернатор.
Министр здравоохранения Дмитрий Попов добавил также, что вакцинация не ставит задачу обеспечить 100-процентный иммунитет от коронавируса, но должна предотвратить тяжелые случаи пневмонии.
На оперативном совещании в правительстве Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо усилить организационную и информационную работу по мере того, как растут темпы и объемы поступления вакцины в регион.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил памятную медаль за вклад в борьбу с пандемией коронавируса в регионе.