5 апреля
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Жизнь

Виктор Томенко заявил об отсутствии «сложностей» у привитых от коронавируса в Алтайском крае

В Алтайском крае вакцину от коронавируса получили около 105 тысяч человек — 10% от запланированного объема, отмечают в правительстве региона. При этом, как заявил губернатор края Виктор Томенко, ни у из тех, кто поставил прививку, нет осложнений, вызывающих опасения.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Пресс-служба правительства Алтайского края.

Чиновники отметили, что из числа вакцинированных в Алтайском крае 20 тысяч человек старше 70 лет, более четырех тысяч человек — старше 80 лет, еще около 150 человек — старше 90 лет.

«У тех, кто вакцинировался, случаев, вызывающих опасения, волнения и другие сложности, нет. Про это надо рассказывать», — подчеркнул губернатор.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов добавил также, что вакцинация не ставит задачу обеспечить 100-процентный иммунитет от коронавируса, но должна предотвратить тяжелые случаи пневмонии.

На оперативном совещании в правительстве Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо усилить организационную и информационную работу по мере того, как растут темпы и объемы поступления вакцины в регион.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил памятную медаль за вклад в борьбу с пандемией коронавируса в регионе.

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