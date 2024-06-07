Вильфанд предупредил о резких подъемах и спадах температур по всей России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Урала Сибири о резком похолодании, а Кавказа — об аномальной жаре.

В Красноярском крае 7 июня на юге центральных и южных районах прогнозируются жуткий ветер до 20 метров в секунду, ливни, грозы и даже град. Об этом сообщили в региональном МЧС. Такая же ситуация с ветром 20 м/c в Иркутской области, добавил метеоролог.

Тем временем из-за непогоды в Новосибирской области отменили три авиарейса, задержали более 20. В регионе объявили штормовое предупреждение 7 июня.

Вильфанд заметил, что в летний период всегда наблюдается обилие опасных явлений, связанных с ветром и дождями. 8 июня в Воронежской и Курской областях сила ветра будет достигать 24 м/с На Урале, в Свердловской и Челябинской областях ожидаются ливневый дождь, гроза, крупный град и усиление ветра до 25 м/c.

«Весь Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, там везде опасно, очень сильная жара», — заметил он.

До 7 июня действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность в Южном федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане и на севере Иркутской области.

Самое важное - в нашем Telegram-канале