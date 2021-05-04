«Вылитый Ленин»: поклонники не узнали «психанувшего» певца Владимира Преснякова

53-летний Владимир Пресняков, который сейчас с женой Натальей Подольской и двумя сыновьями отдыхает на Мальдивах, неожиданно решил попрощаться с волосами и побрился наголо. Результатом он поделился со своими подписчиками в Instagram.

Преображение певец подписал коротко «Психанул».

Поклонники очень удивились такому повороту событий и наперебой начали сравнивать артиста с другими лысыми знаменитостями, пишет lady.mail.ru.

«С Бондарчуком стали похожи», «Ленин прямо. Володя Ульянов», «Вылитый Федор Бондарчук», — начали писать они.

Многим смена имиджа не сильно понравилась. «Ой! Не психуйте больше, Владимир», «Прибавило возраст», «Как старый дед. Не надо так психовать», «Я не узнала, Вова», «Верните волосы», — взмолились комментаторы.

Отметим, что в молодости Пресняков, как и многие рок-звезды, обладал завидной шевелюрой, но с возрастом сделал себе более стильную короткую прическу.