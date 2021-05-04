«Вылитый Ленин»: поклонники не узнали «психанувшего» певца Владимира Преснякова

Преображение певец подписал коротко «Психанул».
Поклонники очень удивились такому повороту событий и наперебой начали сравнивать артиста с другими лысыми знаменитостями, пишет lady.mail.ru.
«С Бондарчуком стали похожи», «Ленин прямо. Володя Ульянов», «Вылитый Федор Бондарчук», — начали писать они.
Многим смена имиджа не сильно понравилась. «Ой! Не психуйте больше, Владимир», «Прибавило возраст», «Как старый дед. Не надо так психовать», «Я не узнала, Вова», «Верните волосы», — взмолились комментаторы.
Отметим, что в молодости Пресняков, как и многие рок-звезды, обладал завидной шевелюрой, но с возрастом сделал себе более стильную короткую прическу.