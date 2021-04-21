Супермодель Водянова сняла тревел-шоу по России с тремя детьми

Российская супермодель Наталья Водянова вместе с писателем Михаилом Зыгарем сняла тревел-сериал «Русские каникулы». В путешествие по родине женщина взяла троих детей от первого брака — Лукаса, Неву и Виктора.

Вместе они побывают в Сочи, Адыгее, Пятигорске, Северной Осетии, Мурманске, Карелии и на Кольском полуострове, пишет РБК.

В трейлере проекта супермодель рассказала, что ударение в фамилии «Водянова» ставится на последний слог. Но чтобы иностранцам было проще обращаться к ней по-английски.

«Я возвращаюсь в Россию, чтобы показать свою родину моим детям. Они бывали в разных уголках земного шара, и мне жалко, что Россию они видели только из окон отелей», — говорит Наталья.

Автором идеи выступила сама Водянова, а Михаил Зыгарь стал шоураннером.

«Главной моей задачей было объяснить своим детям, что такое Россия. Потому что они чувствуют себя русскими, в пределах информации, которую я смогла им передать, но они никогда не погружались в нашу действительность», — сказала Наталья Водянова.

Зыгарь добавил, что хотел показать страну так, «чтобы даже марсианам было понятно, где она находится и что собой представляет».

Наталья Водянова и паралимпийский факел. torchrelay. sochi2014.com.

Семейное тревел-шоу Водяновой будет транслироваться на видеосервисе Premier с 25 апреля.

Напомним, что многодетная семья из Барнаула также снимает свое тревел-шоу по России со схожим названием «Пятеро на каникулах». Они уже посетили красивые места на Алтае и Байкале, сейчас готовятся к экспедиции по Кавказу, Камчатке, Крыму и Карелии.

Что известно о создателях проекта

Наталья Водянова — российская супермодель и филантроп. В модельном бизнесе с 17 лет. Сотрудничала с такими известными брендами, как Gucci, Chanel, Alexander McQueen, Christian Dior, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Valentino и другими. Руководит фондом «Обнаженные сердца».

Была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом, с которым у нее появились дети Лукас, Виктор и Нева. В 2010 году пара развелась.

Наталья Водянова час раздавала автографы. Дмитрий Лямзин

С 2011 года Водянова состоит в отношениях с французским предпринимателем, сыном крупнейшего миллиардера Антуаном Арно. Ему она родила двух сыновей — Максима и Романа. В 2020 году пара поженилась в мэрии Парижа.

Михаил Зыгарь — российский журналист, бывший главный редактор телеканала «Дождь», автор бестселлера «Вся кремлевская рать» и документальных сериалов для смартфонов «1968.DIGITAL» и «Мобильный художественный театр».