4 августа
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Жизнь

Вымеобразное облако зависло над Камнем-на-Оби

Жителей Камня-на-Оби поразили редкие облака, которые сравнили с чем-то инопланетным, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Вымеобразные облака над Камнем-на-Оби.
Вымеобразные облака над Камнем-на-Оби.
vk.com/barneos22. Фото: Мария Лукашова, Елена Зайцева, Михаил Беднаржевский.

«Интересные облака зависли на днях над Камнем-на-Оби», — отметили очевидцы.

«Пупырчатые облака» — редкое явление, их называют вымеобразными. В метеорологии — Mammatus.

Из-за зловещей внешности их считают предвестниками бури. Они всегда связаны с грозовыми штормами и, следовательно, с кучево-дождевой облачностью. Причем облака могут находиться от грозового очага на расстоянии до нескольких десятков километров.

Основание облаков имеет специфическую сумчатую или ячеистую форму, ячейки чаще всего резко очерчены и имеют размер около полукилометра.

Зачастую ячейки серо-голубого цвета, как основное облако, но иногда из-за солнечных лучей или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми.

Встречаются преимущественно в тропических широтах. Вымеобразные облака являются следствием неустойчивости Рэлея — Тейлора.

«Для образования мамматусов необходимо соседство влажной и неустойчиво распределенной воздушной массы в средней и верхней частях тропосферы (10−12 км) над сухой воздушной массой, занимающей нижнюю часть тропосферы. В таких условиях под опускающимися кристаллами льда „наковален“ кучево-дождевых облаков возникает система небольших восходящих и нисходящих воздушных потоков на фоне общего нисходящего потока воздуха. Эти потоки и приводят к образованию характерной формы облаков», — объясняют климатологи.

Ранее жители Барнаула сфотографировали изумительный оптический феномен в небе, который наблюдали и в Горно-Алтайске.

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