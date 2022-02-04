«Вынуждены уточнить». Гендиректор «Кучуксульфата» ответил на выступление министра в АКЗС

Административное давление и громкий судебный процесс не сказался на экономических показателях «Кучуксульфата» — так описал текущую ситуацию на этом предприятии глава минпромэнерго края, отвечая на вопрос депутата АКЗС. Однако по факту положение завода не внушает оптимизма. О том, каковы последствия административного давления на предприятие и почему акционеры сохраняют уровень зарплат и численность, гендиректор завода Дмитрий Горюнов сообщил в ответе на имя министра. Altapress.ru стали известны подробности.

Вопрос депутата: «Ситуация накалилась — каковы перспективы?»

Напомним, осенью 2021 года Генпрокуратура РФ потребовала в арбитраже вернуть государству 100% акций «Кучуксульфата» — градообразующего предприятия в Благовещенском районе.

Судебный процесс вызвал резонанс не только в Алтайском крае, где «Кучуксульфат» — один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей. По сути, ведомство оспаривает приватизацию предприятия, произошедшую 30 лет назад — и это широко освещают в федеральных СМИ, потому что касается тысяч инвесторов.

И вот на круглом столе в краевом парламенте депутат АКЗС Денис Голобородько поинтересовался у главы минпромэнерго края: как сказалось судебное разбирательство на показателях «Кучусульфата» и каковы, на взгляд министра, его перспективы?

«Предприятие уже пять лет — победитель конкурса „Лучшее социально-ответственное предприятие“. Средняя зарплата — около 50 тыс. рублей. Но с 2017 года на предприятии проходит целый ряд последовательных проверок со стороны различных надзорных и правоохранительных органов, что создает напряженную обстановку. После подачи иска Генпрокуратуры РФ об изъятии акций у нынешних собственников она накалилась», — объяснил депутат свой вопрос в Instagram.

Денис Голобородько. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Ответ министра: «Держим руку на пульсе»

Между тем, по мнению министра промышленности и энергетики края, экономические показатели «Кучуксульфата» пока не вызывают большой тревоги.

«Министерство и в целом правительство получает с той территории огромное количество обращений, мы ежемесячно мониторим показатели основной деятельности предприятия. Численность стабильна, сокращения нет», — успокоил он.

По словам министра, объемы производства предприятия в октябре сократились на 5−7%. Но в аналогичном периоде прошлого года произошло то же самое. Поэтому в ведомстве пришли к выводу: это «проседание» связано, скорее, с особенностями технологического цикла, но не с потерей рынков сбыта.

«Мы не видим оснований говорить, что производство сокращается. Пока экономические показатели этого не показывают и надеемся, что этого и не будет. Мы готовы все механизмы, меры подключать, когда это будет необходимо, руку на пульсе держим», — объяснил министр.

«Вынуждены написать ответ министру»

После того, как информация министра разошлась по СМИ, руководство завода подготовило ответ министру. «Мы были вынуждены направить письмо на имя министра, в котором акцентировали внимание на реальных показателях „Кучуксульфата“», — объяснил гендиректор предприятия Дмитрий Горюнов.

Гендиректор напомнил, что беспрецедентное административное давление и попытки рейдерского захвата завода начались в 2017 году. И сравнение с этим годом более корректно — увы, оно не вызывает оптимизма.

Дмитрий Горюнов ОАО «Кучуксульфат»

«С 2017 по 2021 годы продажи сульфата натрия снизились на 30% (на 234 тыс. тонн). Одновременно уменьшились налоговые отчисления: в краевой бюджет — на 111 млн рублей, в районный бюджет — на 41 млн. Выручка от реализации продукции только за 2021 год снизилась на 291 млн рублей», — констатировал руководитель.

Причиной сокращения отчислений в бюджет гендиректор называет не только снижение объемов продаж, но и наложенный судом арест на ценные бумаги — а это привело к прекращению выплат по дивидендам и, как следствие, прекращение налоговых выплат по этой статье. И обо всех этих негативных тенденциях сообщается в отчетах, предоставляемых министерству.

Более того, ограничения по распоряжению имуществом не позволяют заводу оказывать финансовую помощь организациям и людям, которые в ней нуждаются, продолжает гендиректор.

«Особенно страдает от этого рабочий поселок Степное Озеро, бюджет которого уже в ближайшей перспективе будет недостаточный для поддержания жизнедеятельности его социальной инфраструктуры. На это мы также обратили внимание министра в своем письме», — объяснил Дмитрий Горюнов.

«Оптимистичных прогнозов дать не можем»

Как будет развиваться ситуация в 2022 году? В руководстве завода и здесь не видят оснований для оптимизма. Ожидается, что налоговые отчисления в краевой бюджет сократятся на 170 млн, в местный — минимум на 69 млн к уровню 2017 года.

Судебные тяжбы, инициированные Генпрокуратурой, широко освещают федеральными СМИ и вызывают серьезные опасения у контрагентов завода.

«Мы столкнулись с проблемами в коммерческих взаимоотношениях, испытываем трудности при заключении контрактов. Все это также ведет к ухудшению производственно-финансовых показателей „Кучуксульфата“», — сообщил гендиректор.

Что касается численности персонала и заплат, то Дмитрий Горюнов подтвердил: да, сокращения не предполагается. Ведь «Кучуксульфат» — крупнейший работодатель района и ответственность перед обществом для акционеров — главный принцип.