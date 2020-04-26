«Выпадали и более сложные испытания»: спикер АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района

Председатель АКЗС Александр Романенко обратился к жителям Змеиногорского района, где сложилась непростая ситуация с распространением коронавируса. Спикер краевого парламента уверен, что в прошлом были и более сложные испытания.

Романенко призывает жителей «отнеситесь со всей ответственностью и пониманием к ограничительным мерам, какими бы строгими они не казались на первый взгляд». В свою очередь он обещает, что «никто не допустит в Змеиногорске хаоса и неразберихи».

«Прежде всего, усилия будут направлены на выявление носителей инфекции и, конечно, квалифицированное лечение больных. Мы сделаем все возможное для локализации очага, выявления контактных лиц, что позволит нам избежать усугубления ситуации. Районная медицина уже усилена врачами, разворачивается оперативный госпиталь для инфицированных коронавирусной инфекцией», — цитирует спикера АКЗС пресс-служба парламента.

Он подчеркнул, что самая главная помощь сегодня - это находится дома и выполнять простые гигиенические и санитарные требования.

«Помните, произошедшее — не катастрофа, а всего лишь очень сложная ситуация, которую мы должны вместе преодолеть», — добавил Романенко.

Санитарная обработка Змеиногорска. ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Так же он попросил жителей не верить слухам и фейкам, и тем более не распространять их. Никто не заинтересован в том, чтобы умалчивать какую-либо важную информацию, заявил председатель АКЗС.

По информации «Змеиногорского вестника», фейки уже просачиваются в мессенджеры. Жители рассылают видео, на котором сотрудники полиции силовыми методами «усаживают» гражданина в машину якобы за нарушение карантина. На самом деле это рядовой случай пьяного дебоша.

«В прошлом на нашу долю выпадали и более сложные испытания. Так давайте преодолеем вызов сегодняшнего дня уверенно, без лишних нервов, поддерживая друг друга в сложную минуту. Помните, пройдут дни, возможно считанные недели и все мы вернемся к привычной повседневной жизни», — резюмировал Александр Романенко и пообещал оказывать всю возможную помощь.

В Змеиногорском районе 140 зараженных коронавирусом, большинство из них работники промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы», а также люди из контактного круга.

24 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел жесткий карантин на территории района.