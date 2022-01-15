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Жизнь

Выпечка с пылу с жару. ТОП-3 быстрых рецепта капкейков

Чтобы расслабиться после работы, на выходных можно побаловать себя вкусным. Рецепты ароматных капкейков, которые готовятся не больше часа — в подборке altapress.ru.

Капкейки.
Капкейки.
СС0
1
Воздушные кексы

Ингредиенты

  • Мука — 1 стакан;
  • Яйцо куриное — 3 штуки;
  • Маргарин размягченный — 100 г;
  • Сахар — 0,5 стакана;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • Масло сливочное — для смазывания формочек;
  • Пудра сахарная — для украшения.
Мука.
Мука.
СС0

Приготовление

Разбейте куриные яйца в миску. К ним добавьте сахар, маргарин и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте массу миксером до однородности и разложите ее по силиконовым формочкам, смазанным маслом.
Совет: формы лучше заполнять тестом примерно на половину. Так кексы получатся пышными и мягкими.
Выпекайте угощение 15 минут при 180 градусах (до румяности). Готово! При подаче можно присыпать воздушные кексы сахарной пудрой.

2
Капкейки «Брауни»

Ингредиенты

  • Шоколад молочный или темный — 100 г;
  • Мука — 100 г;
  • Масло сливочное — 180 г;
  • Сахар — 200 г;
  • Яйцо куриное — 4 штуки;
  • Какао — 40 г;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка.
Ребенок ест кекс.
Ребенок ест кекс.
СС0

Приготовление

Растопите сливочное масло с шоколадом на водяной бане. Дальше остудите и немного «вспеньте» получившуюся массу миксером.
К шоколаду с маслом добавьте сахар и сюда же по одному вмешайте яйца, а затем — просеянную муку с разрыхлителем и какао.
Выпекайте капкейки «Брауни» 12−14 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

3
Капкейки на томатном соке

Ингредиенты

  • Сок томатный — 200 мл;

  • Сахар — 160 г;

  • Мука — 200−240 г;

  • Сода — 1 чайная ложка;

  • Уксус столовый — 2 чайных ложки;

  • Масло подсолнечное — 70 мл и для смазывания формочек.

Помидоры.
Помидоры.
СС0

Приготовление

Слегка подогрейте томатный сок, соедините его с сахаром и подсолнечным маслом. Взбейте жидкость миксером до растворения сахара, просейте в нее муку и влейте соду с уксусом.
Замесите тесто, по консистенции напоминающее густую сметану, и наполовину заполните им силиконовые формочки (их, кстати, нужно предварительно смазать маслом).
Выпекайте капкейки 30−35 минут при 180 градусах. Можно подавать!

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