Выпечка с пылу с жару. ТОП-3 быстрых рецепта капкейков

Ингредиенты
- Мука — 1 стакан;
- Яйцо куриное — 3 штуки;
- Маргарин размягченный — 100 г;
- Сахар — 0,5 стакана;
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- Масло сливочное — для смазывания формочек;
- Пудра сахарная — для украшения.
Приготовление
Разбейте куриные яйца в миску. К ним добавьте сахар, маргарин и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте массу миксером до однородности и разложите ее по силиконовым формочкам, смазанным маслом.
Совет: формы лучше заполнять тестом примерно на половину. Так кексы получатся пышными и мягкими.
Выпекайте угощение 15 минут при 180 градусах (до румяности). Готово! При подаче можно присыпать воздушные кексы сахарной пудрой.
Ингредиенты
- Шоколад молочный или темный — 100 г;
- Мука — 100 г;
- Масло сливочное — 180 г;
- Сахар — 200 г;
- Яйцо куриное — 4 штуки;
- Какао — 40 г;
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка.
Приготовление
Растопите сливочное масло с шоколадом на водяной бане. Дальше остудите и немного «вспеньте» получившуюся массу миксером.
К шоколаду с маслом добавьте сахар и сюда же по одному вмешайте яйца, а затем — просеянную муку с разрыхлителем и какао.
Выпекайте капкейки «Брауни» 12−14 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!
Ингредиенты
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Сок томатный — 200 мл;
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Сахар — 160 г;
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Мука — 200−240 г;
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Сода — 1 чайная ложка;
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Уксус столовый — 2 чайных ложки;
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Масло подсолнечное — 70 мл и для смазывания формочек.
Приготовление
Слегка подогрейте томатный сок, соедините его с сахаром и подсолнечным маслом. Взбейте жидкость миксером до растворения сахара, просейте в нее муку и влейте соду с уксусом.
Замесите тесто, по консистенции напоминающее густую сметану, и наполовину заполните им силиконовые формочки (их, кстати, нужно предварительно смазать маслом).
Выпекайте капкейки 30−35 минут при 180 градусах. Можно подавать!