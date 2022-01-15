Выпечка с пылу с жару. ТОП-3 быстрых рецепта капкейков

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Воздушные кексы

Ингредиенты

Мука — 1 стакан;

Яйцо куриное — 3 штуки;

Маргарин размягченный — 100 г;

Сахар — 0,5 стакана;

Разрыхлитель — 1 чайная ложка;

Масло сливочное — для смазывания формочек;

Пудра сахарная — для украшения.

Мука. СС0

Приготовление

Разбейте куриные яйца в миску. К ним добавьте сахар, маргарин и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте массу миксером до однородности и разложите ее по силиконовым формочкам, смазанным маслом.

Совет: формы лучше заполнять тестом примерно на половину. Так кексы получатся пышными и мягкими.

Выпекайте угощение 15 минут при 180 градусах (до румяности). Готово! При подаче можно присыпать воздушные кексы сахарной пудрой.