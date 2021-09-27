Выплата детских пособий изменится в России с 1 октября

В России изменится порядок выплаты детских пособий, которые с 1 октября можно будет получить только на карту «Мир» или наличными, сообщает РИА «Новости» .

Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно будет получить только на карту «Мир».

Те, кто не хотят или не могут пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.

«Изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой», — поясняет агентство.

В Минтруде ранее отметили, что карта «Мир» необходима для ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсий и других выплаты от ПФР и пособий по безработице.

Пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей с 8 до 17 лет, получить на почте нельзя.

Единовременные пособия на детей школьного возраста могут перевести на карту любой платежной системы.

Ранее в Алтайском крае назначили единый день пособий на ребенка.